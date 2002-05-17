Umdasch wächst weiter

Details zur Übernahme der Conesco Industries Ltd. wollte der Vorstandsvorsitzende der Umdasch AG, Reinhold Süßenbacher, am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz nicht bekannt geben, nur so viel: "Wie bei Assmann übernehmen wir keine Firmen, die Sanierungsfälle sind".



Trotz der schwierigen Situation der Bauwirtschaft in Österreich, vor allem aber in Deutschland, konnte der Geschäftsbereich Doka-Schalungstechnik ein 5%-iges Umsatzplus auf 363,9 Mill. Euro verbuchen. Am deutschen Bau sei derzeit Abwarten auf ein Ende der Krise angesagt, hier gehe es darum, nicht viel Geld zu verlieren, so Süßenbacher.



Highlight im Shop-Concept, dem zweiten Geschäftsfeld der Umdasch, sei im vergangenen Jahr die Fertigstellung der G-Town in Wien gewesen. In dem Simmeringer Einkaufszentrum hat Umdasch mehr als ein Drittel der Verkaufsfläche eingerichtet. Der Bereich Shop-Concept verzeichnete ein "eigenes" Umsatzwachstum von 12% auf 115 Mill. Euro, inklusive der Assmann-Gruppe fiel der Umsatz mit auf 162,9 Mill. Euro um 59% höher aus.



Auf Assmann entfiel auch der Großteil der Investitionen, die 2001 ein Volumen von 43 Mill. Euro erreichten. Das EGT erhöhte sich um 20% auf 36,9 Mill. Euro bei Gesamtumsätzen von 527 Mill. Euro (plus 17%). 84% (2000: 82%) davon werden im Ausland erzielt.