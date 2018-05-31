Umfahren oder umsteigen

Hamburg/Wien. Es sind lediglich 580 Meter. Doch auf diesem vierspurigen Teilstück der Max-Brauer-Allee in Hamburg wird am Donnerstag Geschichte in der Verkehrs- und Umweltpolitik geschrieben. Ab dann dürfen Autos mit Dieselantrieb diesen Abschnitt nur mehr befahren, sofern die Fahrzeuge die Abgasnorm Euro 6 bei Pkw beziehungsweise Euro VI bei Lastkraftwagen erfüllen. Auch auf einem 1,6 Kilometer langen Stück der Stresemannstraße, ebenfalls im Bezirk Altona gelegen, wird ein Fahrverbot eingeführt. Dieses betrifft allerdings nur Lastkraftwagen.



Hamburg ist damit die erste deutsche Stadt, die Fahrverbote umsetzt, während in Österreich ein derartiger Schritt derzeit nicht in Sicht ist. Den Weg dazu ebnete das deutsche Bundesverwaltungsgericht im Februar. Es erklärte Fahrverbote als letztes Mittel zur Reinhaltung der Luft als zulässig - allerdings müsse eine angemessene Vorlaufzeit gegeben sein. Im April kündigte das rot-grün regierte Bundesland an, diesen Schritt umzusetzen. In den vergangenen zwei Wochen wurden entsprechende Verbots- und Umleitungsschilder aufgestellt.



272 Einwohner in der Max-Brauer-Allee und 1515 in der Stresemannstraße sollen von der Maßnahme unmittelbar profitieren. Hier liegen die Stickoxid-Emissionen (NOx) deutlich über dem von der EU vorgeschriebenen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Anrainer, die selbst einen alten Diesel-Pkw fahren, dürfen jedoch weiterhin dort unterwegs sein. Das gilt ebenso für Müllfahrzeuge, Krankenwagen und Lieferdienste. Für die Stadtregierung sind die Sperren Teil eines "Luftreinhalteplans", der auch den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, die Modernisierung der kommunalen Busflotte und die Förderung des Radverkehrs vorsieht. Die Sperrung weiterer Straßenzüge ist nach jetzigem Stand aber nicht geplant. Als "Regelungswut" und "reine Symbolpolitik" verurteilen hingegen die Oppositionsparteien CDU und FDP die Fahrverbote.

168.000 Diesel-Pkw betroffen