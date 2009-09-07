Umgehungsmaßnahmen und "Betrügereien"

Frau M. ist 75, Witwe, ihre Kinder sind von Wien weggezogen, ihre Freunde größtenteils unter der Erde. Frau M. geht es eigentlich gut, aber natürlich ist sie mit 75 nicht mehr ganz gesund. Sie geht, teils weil nötig, größtenteils jedoch weil sie Ansprache erhält, ein bis zwei Mal pro Woche zu ihrem Hausarzt Dr. H. Der ist noch beseelt von seinem Beruf und gehört zu denen, die ihre "seelsorgerische" Funktion wahrnehmen. Er empfängt Frau M. wirklich fast jedes Mal, um sie zu untersuchen. Klar weiß er, dass er nichts finden wird, aber die "therapeutische Untersuchung" ist halt etwas, das zu seinem Beruf gehört.



Eine solche "therapeutische Untersuchung" nimmt, mit Dokumentation in etwa 10 Minuten seiner Zeit in Anspruch. Da er Frau M. pro Quartal etwa 14 Mal sieht, bedeutet das etwa 140 Minuten seiner Arbeitszeit. Von der Kassa erhält er pro Quartal eine Pauschale inklusive Hausarztzuschlag, von 29,50 Euro. Sagen wir, dass ein Drittel davon in die Aufrechterhaltung der Infrastruktur (Miete, Personal, Heizung) fließen, dann bleibt für seine Zeit ein Stundenlohn von 8,60 Euro. Würde man das jetzt auf 14 Gehälter und unter Anrechnung der Urlaubszeit umrechnen, sind das 6,20 Euro pro Stunde - brutto!



Davon eine Familie zu ernähren geht nicht. Was tut Dr.H. daher? Einerseits könnte er, wie viele seiner Kollegen, Frau M. sofort weiterüberweisen - am besten in die Spitalsambulanz; was rechtens wäre, aber nicht patientenorientiert (und für uns sehr teuer). Andererseits könnte er bei jedem oder jedem zweiten Besuch ein EKG schreiben. Pro EKG bekommt er 10 Euro, was seinen Stundenlohn aufbessert. Rechtens ist das nicht, weil er nur Leistungen erbringen darf, die das Maß des Notwendigen nicht überschreiten; und so oft ein EKG zu schreiben, ist definitiv nicht nötig. Trotzdem hat Dr.H. sich dafür entschieden. Jetzt hat Frau M. eines der bestdokumentierten gesunden Herzen, und Dr. H. fühlt sich wohl, geholfen zu haben, ohne dass seine Familie verhungern muss - dass er damit das System "betrügt", ist ihm, seiner Patientin und wohl auch den meisten Entscheidungsträgern in der Kasse egal. Es weiß da wie dort ohnehin jeder, dass die Versorgung zusammenbrechen muss, wenn alle Hausärzte Dienst nach Vorschrift machten.



Aber auch im Spital wird das System untergraben. Hierzulande liegen wir 40 Prozent häufiger mit Pneumonie und gleich 300 Prozent öfter mit chronischem Herzversagen im Krankenhaus als die Deutschen. Klar könnten wir glauben, dass wir viel kränker sind und deswegen häufiger ins Spital müssen - rechtlich darf dort nämlich nur liegen, wer aus medizinischen Gründen einer stationären Versorgung bedarf. Real ist das natürlich anders. Wenn heute ein Patient ins Spital kommt, und der Arzt sich nicht sicher ist, ob die ambulante Versorgung, sei sie pflegerisch oder medizinisch, garantiert ist, dann nimmt er den Patienten mit irgendeiner Diagnose auf - Gesetz hin, Gesetz her.



Unser System ist schlecht. Keine Rede davon, dass es die realen Bedürfnisse der Versorgung unterstützt, im Gegenteil wird es täglich hinderlicher. Gott sei Dank, lebt die Versorgung von Menschen mit Rückgrat, denen Systemvorschriften egal sind, wenn sie Patienten helfen müssen. Schade allerdings, dass sie dabei immer "krimineller" werden. Und das nur, weil die Systemverantwortlichen am Machterhalt interessiert sind, und die eigentliche Versorgung längst aus dem Blick verloren haben.