Umlagern, Einlagern und Auslagern

Heimisches Unternehmen expandiert mit Lagerflächen. | Wien. Dinge, die man normalerweise im Keller oder auf dem Dachboden hat, auszulagern - dieser Trend greift auch auf Österreich über. "Die Entwicklung begann in den 60er Jahren in den USA, als Garagen als Lagerräume vermietet wurden", erklärt Martin Gerhardus, Geschäftsführer des heimischen Unternehmens Selfstorage im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Die Ursachen für die zunehmende Nachfrage nach Stauraum sieht er in der Urbanisierung und Individualisierung. "Früher hat man seinen alten Computer bei Verwandten oder den Eltern untergestellt."