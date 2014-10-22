Umstrittene Solidarität

Brüssel. Italien zumindest zeigte sich bis zuletzt optimistisch. Das Land, das derzeit den EU-Vorsitz innehat, glaubt, dass sich die Europäer auf eine gemeinsame Haltung zum Klimaschutz einigen werden. Genau das steht auf der Agenda des zweitägigen Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Union, das am heutigen Donnerstag in Brüssel beginnt. "Es besteht der Wille, eine ehrgeizige Position zu finden und mit Realismus offene Fragen anzusprechen", erklärte der italienische Staatssekretär für Europapolitik, Sandro Gozi, vor kurzem.



Diese offenen Fragen sorgen allerdings für große Differenzen zwischen den Mitgliedsländern. Für diese ist es nämlich eine Herausforderung, das Ziel einer Treibhausgas-Verringerung mit den jeweiligen nationalen Finanz- und Wirtschaftsinteressen in Einklang zu bringen. Dennoch sollen es ambitionierte Vorgaben zum Klimaschutz sein, bei denen die EU ihre Vorreiterrolle bei der Klimakonferenz in Paris im kommenden Jahr behaupten will. "Der Gipfel ruft alle Staaten zu ehrgeizigen Zielen und Politiken auf", heißt es in dem Entwurf für die Schlusserklärung des Treffens.



Die Eckpunkte hat die EU-Kommission bereits fixiert. Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß der Treibhausgase in der Union um 40 Prozent gesenkt und der Anteil der erneuerbaren Energien auf 27 Prozent gesteigert werden, ebenfalls für die gesamte EU bemessen. Eine Verbesserung der Energieeffizienz um 30 Prozent soll angepeilt werden. Die Umrechnung auf EU-Ebene bedeutet, dass nicht jedes Land gleich viel tun muss: Sind die Anstrengungen in einem Staat höher, können sie in einem anderen geringer ausfallen.



Während aber Umweltschutzorganisationen auf noch ambitioniertere Ziele pochten, was einige Länder sogar zu unterstützen bereit gewesen wären, sprachen sich andere gegen die geplanten Regelungen aus. Polen beispielsweise, dessen Wirtschaft zum größten Teil von Energie aus klimaschädlichen Kohlekraftwerken abhängig ist, wehrte sich vehement gegen die vorgeschlagene Kohlendioxid-Reduktion und kämpfte um Kompensationszahlungen. Frankreich wiederum, das unter anderem auf Atomkraft setzt, sträubte sich gegen allzu strikte Regelungen zu erneuerbarer Energie. Umgekehrt will Deutschland gerade diesen Bereich gestärkt sehen.

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