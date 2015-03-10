"Umwelt nicht seriös behandelt"

Wien. "Wir haben uns keine Öko-Steuerreform vorgenommen", sagt Vizekanzler Reinhold Mitterlehner am Dienstag im Pressefoyer zum Ministerrat. Eine Erhöhung der Mineralölsteuer (MÖSt) auf Diesel, so wie in den Medien kolportiert, werde es nicht geben. Außerdem würden solche Maßnahmen nicht die Konjunktur beleben und die Arbeitnehmer entlasten. Öko-Steuern sind von Beginn an kaum Thema in der Steuerdebatte. Weder das Papier der Steuerreformkommission, noch die Steuerkonzepte von ÖVP und SPÖ enthalten konkrete Vorschläge in diese Richtung.



Auf der anderen Seite plädieren Umwelt-NGOs, die Grünen, aber auch zahlreiche Wirtschaftsexperten immer wieder für eine ökologische Komponente in der Steuerreform. Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut etwa bemängelt, dass die Regierung keine Diskussion darüber führe, umweltschädliches Verhalten höher zu besteuern und dafür die Lohnsteuern zu senken. Auch die EU-Kommission empfiehlt Österreich neben der Einführung von Erbschaftssteuern auch Umweltsteuern. Diese könnten helfen, "die Klima-Ziele bis 2020 eher zu erreichen. Österreich verfehlt die Treibhausgas-Ziele derzeit um sieben Prozentpunkte", heißt es im Kommissionsbericht.



Schenkt man außerdem einer GfK-Umfrage in Auftrag der Organisation Erneuerbare Energien Österreich Glauben, treffen höhere Ökosteuern auch bei der Bevölkerung auf Verständnis. 74 Prozent der Befragten gaben an, höhere Steuern auf Umweltbelastung zu befürworten, wenn Lohnnebenkosten und Haushalte entlastet werden.

MÖSt im EU-Schnitt niedrig

Österreich hebt verglichen mit anderen EU-Ländern weniger Öko-Steuern ein. Auch die MÖSt, etwa auf Diesel, ist hierzulande niedriger als in den meisten anderen EU-Staaten (siehe Grafik). Christian Gratzer vom VCÖ spricht sich für eine höhere MÖSt auf Diesel aus. "Welchen Grund gibt es, dass wir für Benzin mehr zahlen als für Diesel?", fragt er im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Derzeit werden pro Liter Benzin 0,482 Euro eingehoben. Auf Diesel sind es 0,397 Euro. Das sei aus ökologischer Sicht deshalb nicht sinnvoll, weil Diesel mehr Stickstoffe und Feinstaub enthalte und damit umweltschädlicher als Benzin sei. Von den niedrigeren Dieselpreisen profitieren vor allem Lkw

und damit Frächter und Transportunternehmen. Eine Anhebung würde also weniger private Haushalte als Unternehmen treffen, die wiederum die ÖVP entlasten möchte.



Auch das Tanken ist hierzulande billiger als bei anderen EU-Nachbarn. Eine höhere MÖSt würde, auch angesichts des derzeit sehr niedrigen Erdölpreises, die Konsumenten wohl nicht sehr hart treffen. Der VCÖ spricht sich auch für eine Abschaffung der Steuerprivilegien auf Dienstautos und für eine Reform der Pendlerpauschale aus. Letztere würde eher Besserverdiener begünstigen. Laut VCÖ wird ein Fünftel der Pendlerpauschale von Personen mit einem Einkommen von über 50.000 Euro jährlich vor den Finanzbehörden geltend gemacht.

NGOs mit Steuerkonzept