Umwelt-Preis

Abfallvermeidung soll belohnt werden. Dieser Auffassung ist die Grüne Wirtschaft, die deshalb eigens dafür einen Umweltpreis - den sogenannten "Wrap-Award" - vergeben wird. Prämiert mit dem Grünen Umweltsiegel wird die umweltfreundlichste Verpackung, die in Österreich entwickelt und nicht vor dem 1.1.2001 in Umlauf gebracht wurde. Sie sollte außerdem vorwiegend aus heimischen Rohstoffen hergestellt worden sein Eingeladen zum Mitmachen sind Verpackungshersteller, Designer und Handelsunternehmen, die von konventioneller Verpackung auf ein müllvermeidendes System umgestellt haben.



Informationen unter:



http://www.wrapaward.at