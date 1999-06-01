Umweltmesse in Osaka

Jetro übernimmt dabei 70% der Teilnahmegebühren, um interessierten Unternehmen einen kostengünstigen Einstieg in den Markt zu ermöglichen. Die Wirtschaftskammer Österreich übernimmt ebenfalls



einen Teil der Kosten, sodaß jeder Aussteller lediglich etwa 1.400 Dollar für die Messeteilnahme zu zahlen hat. In der Teilnahmegebühr sind ein komplett ausgestatteter Messestand im Ausmaß von 9m²



und Leistungen wie Dolmetschservice, Direct Mailings, Seminare und ein Consulting Service inkludiert.



Angeschlossen ist die "New Earth '99", die größte Umweltfachmesse Asiens. Beide Messen sind Teil eines japanischen Regierungsprogrammes, das ausländische Umwelttechnologie auf den japanischen Markt



bringen soll.



Informationen: Jetro Wien, Werner Wiessböck, Tel.: 587 56 28 DW 21.