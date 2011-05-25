UN darf nicht nach Syrien

"Innere Angelegenheit, die Syrien selbst regeln kann". | New York. Syrien hat Vertretern der Vereinten Nationen die Einreise verwehrt, die im südsyrischen Daraa die Menschenrechtslage überprüfen wollten. Die UNO arbeite weiter daran, Zugang zu dem Land zu bekommen, hieß es von UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos. | Bereits mehr als 1.000 Tote bei Protesten in Syrien
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"Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, was vor sich geht", ergänzte sie. Nach UN-Angaben hatte die Regierung in Damaskus Anfang Mai zugesagt, ein UN-Team nach Daraa reisen zu lassen. Amos zufolge argumentieren die Behörden nun aber, es handle sich um eine "innere Angelegenheit", die Syrien selbst regeln könne.
In Daraa hatte die Protestbewegung gegen die autoritäre Herrschaft von Präsident Bashar al-Assad Mitte März ihren Anfang genommen und sich von dort aus auf andere Städte des Landes ausgeweitet. (APA)
Dossier: Umbruch in der arabischen Welt