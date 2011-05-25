UN darf nicht nach Syrien

"Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, was vor sich geht", ergänzte sie. Nach UN-Angaben hatte die Regierung in Damaskus Anfang Mai zugesagt, ein UN-Team nach Daraa reisen zu lassen. Amos zufolge argumentieren die Behörden nun aber, es handle sich um eine "innere Angelegenheit", die Syrien selbst regeln könne.



In Daraa hatte die Protestbewegung gegen die autoritäre Herrschaft von Präsident Bashar al-Assad Mitte März ihren Anfang genommen und sich von dort aus auf andere Städte des Landes ausgeweitet. (APA)



Dossier: Umbruch in der arabischen Welt