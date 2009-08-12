UN: Keine Gratulation an Ahmadinedschad

Bans Brief nutze vielmehr "den Anlass der Vereidigung, um die Hoffnung auszudrücken, dass der Iran und die UN weiterhin eng bei regionalen und globalen Themen zusammenarbeiten".



Die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien hatten Ahmadinedschad unter anderem wegen der Auseinandersetzungen um die Wahl und das brutale Vorgehen gegen Demonstranten in den vergangenen Wochen nicht gratuliert. (Reuters)