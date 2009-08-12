UN: Keine Gratulation an Ahmadinedschad

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat offiziellen Angaben zufolge Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad nicht zum Antritt der zweiten Amtszeit gratuliert. Der Brief des Generalsekretärs könne nicht als Glückwunschschreiben verstanden werden, sagte UN-Sprecherin Marie Okabe am Dienstag.
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Bans Brief nutze vielmehr "den Anlass der Vereidigung, um die Hoffnung auszudrücken, dass der Iran und die UN weiterhin eng bei regionalen und globalen Themen zusammenarbeiten".
Die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien hatten Ahmadinedschad unter anderem wegen der Auseinandersetzungen um die Wahl und das brutale Vorgehen gegen Demonstranten in den vergangenen Wochen nicht gratuliert. (Reuters)