Unbeliebt gemacht

Das Elk-Team ist von der Deutschland-Tour ausgeladen worden, bekämpfte diese Ausladung nun mit einer gerichtlichen Verfügung. Mit Erfolg. Vorerst. Denn die Veranstalter werden sich dies freilich kaum bieten lassen, gereizt reagierte man in Deutschland auf die einstweilige Verfügung. Es ist durchaus möglich, dass die Elk-Fahrer zwar am Freitag an den Start gehen werden, irgendwann kommende Woche aber per Gerichtsbescheid dann doch aus dem Rennen genommen werden. Solange die wahren Hintergründe nicht öffentlich gemacht werden, ist das Elk-Team aber jedenfalls im Vorteil, die genannten Gründe der Veranstalter sind einfach unzureichend. Dass sich das Elk-Team mit seiner Vorgehensweise nicht gerade beliebt macht, ist freilich auch eine Tatsache. So bald wird es wohl keine Einladung mehr eines Pro-Tour-Rennens geben.