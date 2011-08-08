Unbemerkte Sensationen

Die erste Runde des ÖFB-Cups ist geschlagen, und sie ging ohne gröbere Überraschungen über die Bühne. In Wiener Neustadt, der Vienna, Altach und St. Pölten scheiterten nur vier der Klubs aus den beiden Profiligen an den unterklassigen Gegnern. Für zwei dieser Überraschungen sorgten Amateurteams der Bundesligisten, deren Teilnahme am Cup zuletzt zur Diskussion stand. Die Austria und die Rapid Amateure sorgten also für das Spannungselement dieser Runde und lieferten den Befürwortern einer Teilnahme der Amateure Argumente. Andererseits kamen jene Amateurteams, die nicht Publikumsmagneten wie Rapid, die Austria oder Sturm zu Gast hatten, nicht einmal auf einen Zuschauerschnitt von 500 Fans. Dass der Cup mit seinen Überraschungen praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, kann bei aller Nachwuchsförderung wohl auch kein Ziel sein.