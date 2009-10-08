Und Fernsehen bildet doch!

"Catch me if you can", Mittwoch Abend auf ORF1 gelaufen, ist mehr als eine perfekt inszenierte Gaunerkomödie mit hochkarätigem Darstelleraufgebot. Wenn ein Siebzehnjähriger sich vom kleinen zum großen Scheckbetrüger und in der Folge zum Flugzeugpiloten, Arzt und Rechtsanwalt emporschwindelt, so ist das die Pervertierung des amerikanischen Traums.
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Dass der Hochstapler, toll gespielt von Leonardo DiCaprio, nach einem mehrjährigen Gefängnisaufenthalt zum hochbezahlten FBI-Sachverständigen in Sachen Scheckbetrug avanciert - und dies alles tatsächlich so passierte -, ist nur noch der Zuckerguss auf dieser Geschichte.
Seine Kenntnisse über Medizin und Rechtswissenschaften bezog der junge Frank Abagnale jr. übrigens aus einschlägigen TV-Serien. Womit klargestellt ist: Fernsehen bildet doch.