Und Fernsehen bildet doch!

Dass der Hochstapler, toll gespielt von Leonardo DiCaprio, nach einem mehrjährigen Gefängnisaufenthalt zum hochbezahlten FBI-Sachverständigen in Sachen Scheckbetrug avanciert - und dies alles tatsächlich so passierte -, ist nur noch der Zuckerguss auf dieser Geschichte.



Seine Kenntnisse über Medizin und Rechtswissenschaften bezog der junge Frank Abagnale jr. übrigens aus einschlägigen TV-Serien. Womit klargestellt ist: Fernsehen bildet doch.