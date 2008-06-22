Und wieder ein 24-Stunden-Tag

Jack Bauer hat also wieder alle Hände voll zu tun. Einen ganzen Tag lang. Ab heute läuft nämlich auf ProSieben (22.10 Uhr) die mittlerweile sechste Staffel von "24", und wieder gibt es Intrigen, jede Menge Action und sicher auch brutale Szenen - so viel, wie halt in einen ganzen Tag reinpasst. Dass Jack Bauer wieder alle Unbill heil überstehen wird, kann an dieser Stelle schon versprochen werden.