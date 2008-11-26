Ungarn: Pensionen dramatisch gekürzt

Tibor Navracsics, Fraktionsvorsitzender des oppositionellen Fidesz, warf der Regierung Vertrauensbruch und Gefährdung des sozialen Friedens vor. Für Samstag rief die Vereinigte Streikkommission für Bürgerdienste zu einer Großkundgebung vor dem Parlament auf.



Vor allem Wirtschaftsminister Gordon Bajnai hatte in der vergangenen Tagen immer wieder betont, dass Ausgabenkürzungen für die Regierung gerade auch vor dem Hintergrund des internationalen Milliardenkredits von umgerechnet 25 Mrd. Euro absoluten Vorrang hätten. Damit haben sich etwa auch die Hoffnungen auf eine baldige nachhaltige Steuerreform, wie sie von der Wirtschaft dringend geforderte wird, zerstoben. Beobachter befürchten, dass am Wochenende einmal mehr Gruppierungen wie der rechtsradikale Jobbik und sein paramilitärischer Ableger Ungarische Garde auf den Plan treten, die sich zurzeit nicht zuletzt wegen der slowakisch-ungarischen Spannungen extrem Laut Gehör verschaffen. Die ungünstigen Wirtschaftsperspektiven für Ungarn gelten als idealer Nährboden dafür, dass Jobbik und Ungarische Garde vermehrt Anhänger um sich scharen und damit auch Gewaltäußerungen in der Öffentlichkeit zunehmen könnten.