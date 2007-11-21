Ungarn: Proteste gegen Regierung

Der Anlass für die Proteste ist nicht neu: Seit seiner Wahl im April 2006 hat Premier Gyurcsany mit wenig populären Reformen versucht, das ungarische Budgetdefizit in den Griff zu bekommen. Nicht ohne Erfolg: Betrug es im Vorjahr 9,2 Prozent, was den höchsten Wert in der EU ausmachte, so wird es heuer bei 6,4 Prozent liegen. Für 2009 sind gar nur noch 3,2 Prozent prognostiziert. Die positive statistische Entwicklung ging allerdings mit einem harten sozialen Kurs einher, der von Anfang an die defizitären Eisenbahnen, das Gesundheitswesen und das Pensionssystem im Visier hatte.

Popularität sinkt

Ob es Gyurcsany nun tatsächlich gelingt, sein Reformprogramm vollständig umzusetzen, gilt als fraglich. Die Ersetzung des staatlichen Krankenversicherungssystems durch untereinander konkurrierende Privatversicherer, muss noch vom Parlament beschlossen werden und da rührt sich auch Protest in Gyurcsanys eigener Partei - nicht zuletzt unter dem Eindruck jüngster Meinungsumfragen: Von 43 Prozent bei den letzten Wahlen ist die sozialdemokratische MSZP inzwischen auf mickrige 15 Prozent heruntergerasselt.