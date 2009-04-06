Ungarn protestieren gegen Sparpaket

Maßnahmen "brutal"



Nach Lesart der MSZP sind die Turbulenzen der vergangenen Wochenenden mit dem Sonderparteitag beendet und kann die Partei nun insbesondere Kräfte nicht nur für den 14. April, sondern vor allem für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr sammeln.



Im Volk allerdings gärt es zurzeit, wenngleich momentan keine derart heftigen Ausschreitungen zu befürchten sind, wie sie 2006 und 2007 immer wieder vorkamen. In den Tagen vor seiner Wahl hatte Bajnai Sparmaßnahmen angekündigt, "wie sie Ungarn noch nicht gesehen hat". Zivile Organisationen, die der führenden Oppositionspartei Fidesz nahestehen, hatten deshalb für Sonntag zu einer Großdemonstration auf dem Heldenplatz in Budapest aufgerufen, bei der sie die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen forderten. Die Angaben zu den Teilnehmerzahlen schwanken zwischen 50.000 und 200.000. Fidesz selbst spricht davon, dass die Sozialisten bei ihrem Kongress "das brutalste Maßnahmenpaket" beschlossen hätten, das Ungarn bisher erlebt habe. Dabei kritisiert sie vor allem, dass die 13. Monatsgehälter von Staatsbediensteten wegfallen, Pensionen gekürzt und staatliche Hilfen für Familien eingefroren werden.