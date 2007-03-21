Ungarn-Russland: Keine Gas-Bindung

Im Vorfeld des morgigen Besuchs des ungarischen Premiers Ferenc Gyurcsany in Moskau hatte es Verwirrungen darüber gegeben, ob Ungarn und Russland geheime Verhandlungen führten, deren Ergebnis Ende dieser Woche nur noch durch eine Vertragsunterzeichnung besiegelt werden müsse. Anlass dafür war ein Interview des Ministerpräsidenten mit der International Herald Tribune gewesen, bei dem Gyurcsany sich nicht eindeutig für die von der Europäischen Union präferierte Nabucco-Gasleitung ausgesprochen hatte. Gyurcsany hatte angemerkt, dass Nabucco noch nicht fetiggestellt sei und man daher auch Alternativen in Betracht ziehen müsse. Dafür war er international kritisiert worden. Die ungarische Oppositionspartei Fidesz wiederum hatte das Interview einmal mehr zum Anlass für einen innenpolitischen Skandal genommen, indem sie Gyurcsany der "Torpedierung der europäischen Energiepolitik" bezichtigte.

Politik und Gas

Die Blue-Stream-Pipeline wurde 2005 eröffnet, und soll in den nächsten Jahren kontinuierlich erweitert werden. Sie transportiert russisches Gas in die Türkei. Ziel der Russen ist es, Gas über Blue Stream nach Westeuropa liefern zu können, ohne dabei von Transitländern wie der Ukraine oder Weißrussland erpressbar zu sein.



Da die Blue-Stream-Pipeline über die Türkei läuft, stellt sie im Gasbereich eine Alternative zur von der OMV geplanten Nabucco-Pipeline dar. Nabucco soll Gas aus dem Nahen Osten und dem kaspischen Raum nach Europa bringen. Ungarn ist am Nabucco-Projekt beteiligt, interessiert sich aber auch für eine Beteiligung am Blue-Stream-Projekt.