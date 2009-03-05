Ungarn: Todesschwadrone gegen Roma?

Das Verbrechen reiht sich in eine Serie schwerer Gewaltverbrechen gegen Roma ein. Die Taten liefen laut Draskovics stets ähnlich ab. Die Verbrechen zuvor seien in einer Entfernung von zwei bis drei Minuten von der Autobahn M3 geschehen. Diese sei inzwischen besonders gesichert, weshalb die Täter wohl "ganz pragmatisch" auf eine Ortschaft nahe der Autobahn M5 auswichen. Es sei nicht zwingend von einem rechtsextremistischen Hintergrund auszugehen, weil die paramilitärische Magyar Garda anders als bei den Geschehnissen zuvor in Tatárszentgyörgy nicht aufmarschiert sei. Zuvor war in ungarischen Medien über eine unabhängig von der rechtsextremen Szene agierenden "Todeskommandos" spekuliert worden, das in vier der 19 ungarischen Komitate Anhänger haben soll.



Unterdessen hat die Magyar Garda für den 14. März einen Aufmarsch in Szikszó unweit der Industriestadt Miskolc angekündigt. Experten befürchten, dass es dort am Vorabend des ungarischen Revolutionsgedenktags zu Zusammenstößen mit Roma kommen könnte.