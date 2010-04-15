Ungarn: Wahlsieger Fidesz will mit IWF neu verhandeln

Fix ist, dass der ehemalige Außenminister János Martonyi wieder Chefdiplomat Ungarns werden wird. Martonyi kündigte gestern an, eine Fidesz-Regierung werde mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der EU neu verhandeln. Der noch amtierende Premier Gordon Bajnai hatte zuletzt keine Tranchen des Milliardenkredits mehr abgerufen, der Ungarn im Herbst 2008 vom IWF zur Abwendung eines Staatsbankrotts zugesagt worden war, da dies nicht mehr erforderlich sei.



Bis zum 25. April werden noch in 57 Wahlkreisen Abgeordnete gewählt. Im ersten Wahlgang kam Fidesz auf 52,8 Prozent der Stimmen. Von zwei Ausnahmen abgesehen liegen Fidesz-Kandidaten bei den Mandaten, über die noch entschieden werden muss, an erster Stelle. Experten zufolge bewirkt "die Konkurrenzsituation von MSZP und Jobbik um Platz zwei im Parlament, dass die Wähler beider Parteien im Zweifel eher Fidesz wählen, um die Stärkung des Konkurrenten in dieser Rangfolge zu verhindern".