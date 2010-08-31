Ungeschickter Rücktritt

Es war ein einfacher Eintrag in seinem Online-Tagebuch auf www.tennisnet.com und doch eine einschneidende Meldung für Österreichs Tennis. Stefan Koubek beendet nach zwölf Jahren seine Daviscup-Karriere. Jahrelang war er eine Konstante, viel mehr als Jürgen Melzer galt er als Spezialist für den Bewerb, auch als die Leistungen auf der Tour schon nachließen. Sein Einsatz für das Team war stets lobenswert, für seine Entscheidung, nun den Jungen Platz zu machen, ist ihm Respekt zu zollen. Dass er aber auch gleich die Aufstellung macht - oder dies suggeriert ("mit Martin Fischer und Andi Haider-Maurer") -, ist befremdlich oder zumindest ungeschickt. Und lädt zu neuen Querelen in Österreichs ohnehin nicht ganz spannungsfreier Tennisszene ein.