Uni-Finanzierung hängt in der Luft

Zugegeben: Hahn hat die Studiengebühren selbst nie zur Koalitionsbedingung gemacht, sondern immer von einer gesicherten Finanzierung der Universitäten gesprochen. Doch auch in diesem Bereich scheint man von einem Konzept meilenweit entfernt zu sein. Wo der Ersatz für die Studiengebühren herkommen soll, ist unklar. Zumal das Wissenschaftsministerium davon ausgeht, dass rund 70 Prozent der Studenten ohnehin die Mindeststudiendauer einhalten und damit befreit sind. Von den restlichen 30 Prozent können jene, die arbeiten, schwanger werden oder Kinder betreuen müssen, einen Antrag auf Befreiung stellen. Die Unis fürchten sich bereits vor dem erhöhten administrativen Aufwand. Rektorenchef Christoph Badelt hat in Briefen an die Verhandler appelliert, "ehest möglich auf eine Vereinfachung" hinzuwirken - bis jetzt ohne sichtbaren Erfolg.



Immerhin hat Hahn der SPÖ mit seinem Schwenk in Sachen Studiengebühren einen Gefallen getan. "Dass er diese Position einnimmt, freut uns natürlich", heißt es dort. Konstruktive Verhandlungen also - aber wohl nur für die SPÖ.