Uni Passau plant Zentrum für IT-Sicherheit

Zusammen mit Wirtschaftsinformatikern aus Passau und Regensburg soll so ein Forschungszentrum entstehen, das durch seine interdisziplinäre Ausrichtung bundesweit einmalig ist.



Als Grundlage dient die in einem mehrjährigen Forschungsprojekt entwickelte "Information Flow Control". Gregor Snelting, der Inhaber des Lehrstuhls Softwaresysteme, beschreibt dieses Analyseverfahren als "zwar aufwändiger als Standard-Prüfmethoden. Dafür entgeht uns garantiert kein Sicherheitsloch, wir können genaue Bedingungen für illegalen Informationsfluss bestimmen, und es gibt keine falschen Alarme."



Uni Passau - Lehrstuhl Softwaresysteme