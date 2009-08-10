UniCredit hebt Kursziel von Andritz

Die Erhöhung des Kurszieles begründet die UniCredit hauptsächlich mit den implementierten Restrukturierungsmaßnahmen und den daraus resultierenden Kosteneinsparungen. Dennoch wurden die Gewinnschätzungen gesenkt.



Für 2009 prognostizieren die Experten einen Gewinn von 2,10 Euro je Aktie. Für 2010 lautet die Prognose 2,28 Euro je Anteilsschein. Gegen 11.20 Uhr notierten die Andritz-Werte an der Wiener Börse mit einem Abschlag von 2,76 Prozent bei 32,81 Euro.