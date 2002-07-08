UNIQA will die ganze MLP

Die Wiener MLP Lebensversicherung AG, bisher zu je 50% im Besitz der UNIQA Versicherungen AG und der deutschen MLP Lebensversicherung AG, soll in Zukunft zur Gänze der UNIQA gehören. Für den 50%-Anteil der deutschen zahlt die UNIQA vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates und der Kartellbehörden 85 Mill. Euro. Ein Teil des Kaufpreises wird durch eigene Aktien erbracht, gab UNIQA-Chef Konstantin Klien am Freitag bekannt. MLP erzielte 2001 Prämeineinnahmen von 104 Mill. Euro.