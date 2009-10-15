Unis: Die Katze beißt sich in den Schwanz

Betrachtet man die Studentenzahlen der vergangenen Jahre, wird klar, dass die Einführung der Gebühren im Jahr 2001 einen massiven Einbruch bei den Studenten bewirkt hat. Aber in den darauffolgenden Jahren - bis zur Quasi-Abschaffung 2008 - ist die Zahl der Studenten wieder konstant angestiegen. Und zwar auf das Niveau von 2000. Dazu kommt, dass ein Plus an Studenten nicht unbedingt ein Plus bei den Absolventen, um die es ja geht, bedeuten muss. Denn hier spielen vor allem die Studienbedingungen eine Rolle. Und die werden naturgemäß durch Massenstudien ohne entsprechende personelle und infrastrukturielle Ausstattung nicht unbedingt besser.



Keine Einigung auf Regierungsebene gibt es auch bei Zugangsbeschränkungen: Während über Studieneingangsphasen Konsens besteht, sind Knock-out-Prüfungen ein Tabu. Also geht es ums Geld: Eine bessere Finanzierung muss her. Diese kann aber rein mit der Wiedereinführung der Gebühren nicht gesichert werden. Denn die 150 Millionen Euro, die dadurch lukriert werden könnten, sollen laut Wissenschaftsminister Johannes Hahn für Stipendien ausgegeben werden. Selbst, wenn dies nicht der Fall wäre: Ein Studienplatz kostet 7000 bis 10.000 Euro im Jahr, die Gebühren betragen 363,36 Euro. Die Rektoren fordern daher eine echte Studienplatzfinanzierung. Damit könnte auch die Akademikerquote gehoben werden. Doch dazu fehlen Geld und politischer Wille - und damit beißt sich die Katze in den Schwanz.



Siehe auch:Neuer Streit um freien Uni-Zugang