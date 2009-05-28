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Universität für Bodenkultur Wien

Von WZ Online

Politik

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FraktionProzentMandateBundesmandateAG35,6 %41GRAS27,8 %3-FLÖ31,4 %41RFS2,0 %--KSV-LILI1,8 %--JULIS1,3 %--