Ein Schraubenzieher kann manchmal durchaus nützlich sein, noch besser ist es freilich, ein ganzes Set an diesen wertvollen Instrumenten zu besitzen. Echt toll ist es, wenn man dazu einen Werkzeuggürtel, eine Wasserwaage und eine Großpackung Dübeln erhält. Allerdings ist auch das unglaubliche Messerset, mit dem man von Fleisch über Plastik bis Metall alles schneiden kann, was beschnitten werden soll, eine Überlegung wert. Noch dazu, da es absolut günstig angeboten wird, und schneiden muss man schließlich fast täglich. Diese Art der Werbung, die vormittags bei diversen Privatsendern läuft, hat eine magische Anziehungskraft. Wer bei diesen Angeboten schwach wird, sollte morgens nicht fernsehen und ganztags die einschlägigen TV-Sender meiden, die alles bieten, was man nur erträumen kann - Muskeln, Werkzeuge, Kochtöpfe, Reinigungsmittel und sogar Schmuck.



Für Menschen mit Widerstandskraft eröffnen sich in diesen Werbefenstern unglaublich farbige Welten. Es ist, als ob man ein "Universum der Heimwerker" sehen würde. Die Back-



utensilien aus Silikon, die Töpfe, die vier verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereiten können, der Dampfreiniger, der beweist, wie unhygenisch der gesamte Haushalt ist, und dazu diese freundlichen redegewandten Moderatoren. Wo findet man dies sonst noch? Mein Lieblingsprodukt ist allerdings das Waschmittel, das alle organischen Verschmutzungen beseitigt und nur aus Luft und Wasser besteht. Einfach unglaublich.