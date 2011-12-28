Unkonventionelle Köpfe gesucht

Wien. 1500 Bewerbungen landen pro Jahr bei der Werbeagentur Demner, Merlicek und Bergmann - ein Drittel davon ohne Stellenausschreibung. "Die Anzahl der Bewerber ist sehr groß, Bewerber reagieren sehr schnell auf unsere Stellenanzeigen", sagt Sylvia Kosmak, Personalverantwortliche von Demner, Merlicek und Bergmann.



Bei der Auswahl aus der Flut an Schreiben legt Kosmak auf Kreativität wert - Bewerbungen "mit Hirn, Authentizität, Aussagekraft" sind gefragt. Bei kreativen Positionen seien Arbeitsproben unbedingt erforderlich.



Die künftigen Mitarbeiter sollten "unkonventionell und crazy" sein und "out of the box", also querdenken, sagt Kosmak. Erste Erfahrungen in einer Werbeagentur sind von Vorteil - dennoch werden auch talentierte Quereinsteiger eingestellt. Ein Psychologiestudent machte etwa den Texter-Test auf der Website des Unternehmens und startete nach einem Praktikum als fixer Mitarbeiter.

Quereinsteiger: Schauspieler und Philosophen

Bei der Branding-Agentur Brainds arbeiten dagegen fast nur Quereinsteiger: "Wir haben Schauspieler, ehemalige Philosophen, Marketing- und Tourismusfachleute sowie Experten für Investor Relations im Team", sagt Geschäftsführer Peter Deisenberger, der selbst Malerei studiert hat. Sein Motto: "Je mehr Quereinsteiger, desto lieber - sonst wird der Arbeitsalltag zu langweilig."



Eine spezielle Branding-Ausbildung existiert hierzulande nicht - die Agentur mit knapp 20 Mitarbeitern ist eine Mischung aus Unternehmensberatung, Markentechnik und Designatelier. Besonders bei Designern finde man kaum geeignetes Personal: "Viele ausgebildete Grafiker können keine Markenstrategie in visuelle Codes für bestimmte Zielgruppen übersetzen." Die Ausbildung sei oft wenig praxisnah, Berufseinsteiger kommen zudem oft mit dem Zeitdruck nicht zurecht.



Denn der Agenturalltag ist schnelllebig und verlangt Flexibilität - "wer einen 9-to-5-Job erwartet, ist bei uns falsch", sagt Deisenberger. Mitarbeiter müssen beispielsweise bei der Gestaltung von Geschäftsberichten mit Korrekturwünschen von Kunden in letzter Minute umgehen können. Nachtschichten kommen etwa zwei Mal im Jahr vor, so der Brainds-Chef.



Wie Brainds tut sich auch IQ Mobile als spezialisierte Agentur bei der Personalsuche schwer. "Wir suchen Mitarbeiter mit Marketing- und Telekomwissen. Im Mobile Marketing werden derzeit viele Mitarbeiter gesucht", so Harald Winkelhofer, Geschäftsführer der Mobile-Marketing-Agentur IQ Mobile mit 17 Mitarbeitern.



Die PR-Agentur Grayling rekrutiert neue Mitarbeiter vor allem im Umfeld der Belegschaft und der Kunden. "Die Soft Skills lassen sich nicht anhand eines Lebenslaufs oder im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs zur Gänze ausloten. Deshalb ist eine persönliche Empfehlung immer sehr hilfreich", sagt Sigrid Krupica, Managing Director und zuständig für Personal bei Grayling.