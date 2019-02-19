Unlängst auf der Insel Bramble Cay

- Du, Charlie, was is’ eigentlich ’n Dinosaurier?

- Ein Dinosaurier, Ethan, ist ein verdammt großes Viech.

- Aha. Und kann uns so ’n Dinosaurier gefährlich werden?

- Nö, Charlie, der Dinosaurier wird keinem mehr gefährlich, der ist nämlich ausgestorben.

- Aha.

Pause.

- Du, Carlie. . .

- Ja, Ethan?

- Was is’ eigentlich ’ne Dronte?

- Eine Dronte ist ein verdammt großer Vogel.

- Aha.

Pause.

- Du, Charlie. . .

- Was ist, Ethan?

- Kann uns ’ne Dronte gefährlich werden.

- Nö. Die Dronte wird keinem mehr gefährlich, die ist nämlich auch ausgestorben.

- Alles klar.

Pause.

- Du, Charlie. . .

- Was denn noch, Ethan?

- Wenn der Dinosaurier ausgestorben ist und die Dronte. . . Weißt Du, Charlie, ich frag’ mich, ob auch wir aussterben.

- Ratzenbalg, Ethan, was sind wir? Genau: Wir sind Bramble-Cay-Mosaikschwanzratten. Und eines kannst du dir merken: Ratten und Menschen sind so anpassungsfähig, dass unsereins nie ausstirbt.

- Sicher nicht, Charlie?

- Sicher nicht, Ethan, wenn alles ausstirbt: Ratten und Menschen wird’s immer geben.

Die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte ist das erste Säugetier, das als ausgestorben aufgrund des Klimawandels erklärt wurde.