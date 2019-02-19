Unlängst auf der Insel Bramble Cay

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- Du, Charlie, was is’ eigentlich ’n Dinosaurier?
- Ein Dinosaurier, Ethan, ist ein verdammt großes Viech.
- Aha. Und kann uns so ’n Dinosaurier gefährlich werden?
- Nö, Charlie, der Dinosaurier wird keinem mehr gefährlich, der ist nämlich ausgestorben.
- Aha.
Pause.
- Du, Carlie. . .
- Ja, Ethan?
- Was is’ eigentlich ’ne Dronte?
- Eine Dronte ist ein verdammt großer Vogel.
- Aha.
Pause.
- Du, Charlie. . .
- Was ist, Ethan?
- Kann uns ’ne Dronte gefährlich werden.
- Nö. Die Dronte wird keinem mehr gefährlich, die ist nämlich auch ausgestorben.
- Alles klar.
Pause.
- Du, Charlie. . .
- Was denn noch, Ethan?
- Wenn der Dinosaurier ausgestorben ist und die Dronte. . . Weißt Du, Charlie, ich frag’ mich, ob auch wir aussterben.
- Ratzenbalg, Ethan, was sind wir? Genau: Wir sind Bramble-Cay-Mosaikschwanzratten. Und eines kannst du dir merken: Ratten und Menschen sind so anpassungsfähig, dass unsereins nie ausstirbt.
- Sicher nicht, Charlie?
- Sicher nicht, Ethan, wenn alles ausstirbt: Ratten und Menschen wird’s immer geben.
Die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte ist das erste Säugetier, das als ausgestorben aufgrund des Klimawandels erklärt wurde.