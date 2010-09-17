Unmut über Referendum in Slowakei

Inzwischen ist Sulik nicht nur zum Parlamentspräsidenten aufgestiegen, sondern auch einen entscheidenden sachlichen Schritt weiter. Am Samstag sind die Slowaken aufgerufen, die von ihm geplanten Änderungen im Rahmen eines Referendums gutzuheißen.



Bei der Volksabstimmung steht nicht nur die Popularität des Politikneulings Sulik auf dem Spiel. Sie ist auch ein Gradmesser für den Zusammenhalt in der erst Anfang Juli angelobten Vier-Parteien-Regierung. In den vergangenen Tagen wurde immer deutlicher, dass sich die Koalitionäre noch nicht zusammengerauft haben.



Vor allem Parlamentsvizepräsident Bela Bugar von der für eine Verständigung zwischen den Nationalitäten in der Slowakei werbenden Most-Hid meldete sich zuletzt mehrfach mit deutlicher Kritik an Sulik zu Wort und griff zudem Regierungschefin Iveta Radicova an. Most-Hid-Abgeordnete ließen außerdem durchblicken, sie würden am Urnengang teilnehmen, im Nationalrat jedoch keinesfalls den möglichen "Empfehlungen des Volkes" entsprechen.



Vorwürfe an Radicova



Bugar zeigte Verständnis dafür, dass die oppositionelle Smer-SD von Ex-Premier Robert Fico in der vergangenen Woche ein Misstrauensvotum gegen Sulik mit der Begründung initiierte, dass dieser in unzulässiger Weise für das Referendum geworben habe. Radicova warf er einen intransparenten Führungsstil und Widersprüchlichkeit vor.



Schützenhilfe bekommt Bugar von der christlich orientierten Regierungspartei KDH. Ihr Vorsitzender und Verkehrsminister Jan Figel beteiligt sich nicht am Referendum. Der frühere Parlamentspräsident Pavol Hrusovsky nennt Suliks Auftreten "zumindest ungeschickt".