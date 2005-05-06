UNO-Atomkonferenz: Agenda fixiert

"Ich möchte allen Delegierten für ihren Geist der Kooperation danken", sagte Konferenzpräsident Sergio de Queiroz Duarte nach der Ankündigung, dass ein Konsens in greifbare Nähe gerückt sei.



Aus Teilnehmerkreisen verlautete, zunächst sei der Iran nicht mit einer Agenda einverstanden gewesen, die sich auf "Entwicklungen" in Zusammenhang mit der Umsetzung des Vertrags konzentrieren sollte. Diese Formulierung wurde als diplomatischer Code für die iranischen Bemühungen um Atomtechnologie verstanden. Andere Delegationen, darunter Ägypten, beklagten, die Agenda befasse sich nicht ausreichend mit den Verpflichtungen der Atommächte zur Abrüstung.



Auf der Konferenz wird alle fünf Jahre der Atomwaffensperrvertrag einer Überprüfung unterzogen. Der Vertrag verpflichtet die fünf offiziellen Atomwaffenstaaten USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China, auf eine vollständige Abschaffung ihrer Nuklearwaffen hinzuwirken und kein atomwaffenfähiges Material an andere Staaten zu geben. Die anderen Unterzeichnerstaaten haben zugesichert, nicht nach Atomwaffen zu streben.