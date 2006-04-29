UNO: Iran erfüllt Forderungen nicht

US-Außenministerin Condoleezza Rice drängt wie der amerikanische UN-Botschafter, John Bolton, nun auf eine "scharfe" Resolution. Ihrer Ansicht nach stehe ansonsten die Glaubwürdigkeit der UNO auf dem Spiel. Russland und China, zwei weitere Vetomächte, sind aber nicht bereit, eine Sanktionspolitik mitzutragen. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier mahnte den Westen zu einer gemeinsamen Vorgangsweise. Klar sei, "dass die Anstrengungen aufrechterhalten werden müssen, Geschlossenheit in der internationalen Staatengemeinschaft zu zeigen", sagte Steinmeier beim Treffen der Nato-Außenminister am Freitag in Sofia.



Die UNO will nun auf Grundlage des IAEO-Berichts über das weitere Vorgehen gegen Teheran entscheiden. Experten erwarten eine "weitere Schonfrist" für den Mullahstaat, höchstens aber eine schärfer formulierte Resolution in den nächsten drei Monaten. Langfristig könnten Moskau und Peking durch Stimmenthaltung "milde" Wirtschaftssanktionen ermöglichen, um es sich mit den USA und der EU nicht gänzlich zu verscherzen.



Streit um Frauen im Fußballstadion



Unterdessen erntete Irans Präsident Ahmadi-Nejad heftige Kritik von der führenden geistlichen Elite, weil er am Montag das jahrzehntelange Stadionverbot für Frauen bei Fußballspielen aufgehoben hatte. Nach Ansicht einflussreicher Ayatollahs verstößt ein "Nebeneinander der Geschlechter" im Stadion gegen die islamischen Grundsätze. Auch der Anführer der Islamisten, Ayatollah Messbah Yasdi und das von Ahmadi-Nejads "Abadgaran"-Partei beherrschte Parlament schlossen sich der Kritik an und forderten die sofortige Rücknahme des Erlasses.