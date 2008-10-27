Unsinnige Diskussionen

Marc Janko hat sich via eigener Homepage - mit Journalisten spricht er derzeit nicht - zu Wort gemeldet und den ÖFB kritisiert, da die Rückreise von den Färöern so lange gedauert hatte, dass die Spieler erst um 9 Uhr Früh in ihren Betten lagen. Drei Tage später gegen Serbien sei man dann müde gewesen. Dies ist nachvollziehbar und wohl auch sportmedizinisch zu belegen. Aber ist für Flugverschiebungen der ÖFB schuld?