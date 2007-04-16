Unspektakulär, aber spannend

Dass ein Weniger an Inszenierung oft ein Mehr an Genuss mit sich bringt, beweist das Radio regelmäßig. Am Sonntag feierte Ö1 die 200. Ausstrahlung seines Kulturquiz "gehört.gewusst". Der Rahmen, in dem diese Livesendung üblicherweise entsteht, könnte unspektakulärer nicht sein: Das ORF Kultur-Café, in dem vier Kandidaten sowie ein Publikum von etwa 50 Leuten sich über Fragen aus Musik, Literatur und Film den Kopf zerbrechen.