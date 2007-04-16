Unspektakulär, aber spannend

Dass ein Weniger an Inszenierung oft ein Mehr an Genuss mit sich bringt, beweist das Radio regelmäßig. Am Sonntag feierte Ö1 die 200. Ausstrahlung seines Kulturquiz "gehört.gewusst". Der Rahmen, in dem diese Livesendung üblicherweise entsteht, könnte unspektakulärer nicht sein: Das ORF Kultur-Café, in dem vier Kandidaten sowie ein Publikum von etwa 50 Leuten sich über Fragen aus Musik, Literatur und Film den Kopf zerbrechen.
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Die Regeln sind streng. Den Spielern hilft keine Auswahl aus vier möglichen Antworten und kein Joker - gewusst oder eben nicht gewusst. Zu gewinnen gibt es keine Millionen, sondern Sachpreise, was die Situation erheblich entkrampft - ein subtiles Spiel um des Spieles willen. Am Sonntag rieten unter der Leitung von Doris Glaser ausnahmsweise Prominente, die äußerst originelle Rätsel beigesteuert hatten. Der Sieger hieß übrigens Franzobel.