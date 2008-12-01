Unspektakuläre Exhumierung

Die Exhumierung der legendären "Diskussion der Chefredakteure" zeigte am Sonntag trotz bemühter Teilnehmer, dass Tote eben doch nicht länger leben. Vor dem verzopften Zeithintergrund der Sechziger-Jahre wirkte die damals aus dem "Presseclub Concordia" übertragene TV-Diskussion aufregend und sensationell. Das lag auch an den Temperamenten des donnernden Abenlandretters Otto Schulmeister ("Presse") und des sich oft in der eigenen Argumentation verheddernden Franz Kreuzer ("Arbeiter-Zeitung"). Und an Hugo Portisch ("Kurier"), "der sagte, wo es wirklich langgeht" ("Standard"-Herausgeber Oscar Bronner jüngst im "Falter").