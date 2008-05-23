Unter Ausschluss

Teamchefs haben es wirklich nicht leicht. Während Klubtrainer in der Vorbereitung ihre Mannschaften gegen x-beliebige Vereine testen lassen können, ohne dass jemand davon wirklich Notiz nimmt oder gar Kritik an den Aufstellungen üben würde, wird bei Teamchefs jedes Testspiel, jedes Training, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Deshalb heißen Testspiele bei Nationalteams auch freundschaftliche Ländermatches. Sie werden vom ORF live übertragen und ausgiebig in den Medien besprochen. Die Möglichkeit für die Trainer, gewisse Taktiken auszuprobieren, bleibt nicht. Passiert eine Niederlage, geraten die Teamchefs in Kritik, dann stehen sie unter Druck, das nächste Match unbedingt zu gewinnen. Ausprobieren geht also nicht wirklich. Außer man sperrt Fernsehen, Zuschauer und Journalisten aus. Wie nun gegen Kuba. Sinnvoll, wenn auch ein bisserl schade.