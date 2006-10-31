Untergang im Politsalat

Aktueller denn je war "Offen gesagt" (ORF 2) am Sonntag. Vor allem wegen der Live-Schaltungen ins Parlament, wo der ÖVP-Klub die Fortsetzung der Koalitionsgespräche wegen der von der SPÖ geplanten Eurofighter-Ausschuss-Koalition mit Grün und Blau in Frage stellte. Leider geriet das Job-Thema der Sendung unter die Räder.
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Die teilweise originellen und zielführenden Vorschläge der Experten (vom Wifo-Chef über den TU-Rektor bis zum Regierungsbeauftragten für Jugendbeschäftigung) gingen im Politsalat unter. Weil der ORF nicht davon lassen kann, immer Politiker in die Runde zu bitten. Natürlich servierten die ein Amalgam aus Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen.
Neben einer besseren Einladungspolitik wünscht man sich aber auch eine Auffrischung des Publikums, glaubt man doch schon von einigen, sie seien für die Sendung fix angestellt.