Untergang im Politsalat

Die teilweise originellen und zielführenden Vorschläge der Experten (vom Wifo-Chef über den TU-Rektor bis zum Regierungsbeauftragten für Jugendbeschäftigung) gingen im Politsalat unter. Weil der ORF nicht davon lassen kann, immer Politiker in die Runde zu bitten. Natürlich servierten die ein Amalgam aus Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen.



Neben einer besseren Einladungspolitik wünscht man sich aber auch eine Auffrischung des Publikums, glaubt man doch schon von einigen, sie seien für die Sendung fix angestellt.