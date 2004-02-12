Unterhalt als Absetzbetrag

Die Steuerminderung ist spärlich, zumal sie seit Jahren nicht valorisiert wurde:



monatlich



25,50 Euro für das 1. Kind



38,20 Euro für das 2. Kind und



50,90 Euro für das 3. und jedes weitere Kind.



Voraussetzung für das alles:



1. Vorliegen einer rechtlich oder freiwillig verpflichtenden Vereinbarung über den zu leistenden Unterhalt (mit Zahlungsnachweis!);



2. das betreffende Kind (bzw. die Kinder) darf nicht im Haushalt des Unterhaltszahlers leben);



3. der Unterhaltszahler darf für dieses Kind (diese Kinder) auch keine Familienbeihilfe er-halten.



Die Höhe des zu leistenden gesetzlichen Unterhalts muss in der Vereinbarung festgelegt sein. Sie darf die, in der gerichtlichen Praxis normierten, monatlichen Regelbedarfssätze (RBS) nicht unterschreiten. Diese Sätze sind für das Jahr 2004 soeben verlautbart worden und zeigen folgendes Bild:



Alter des Kindes ..... RBS (monatlich)



von 0 bis 3 Jahre ..... 157



bis 6 Jahre ..... 200



bis 10 Jahre ..... 258



bis 15 Jahre ..... 296



bis 19 Jahre ..... 348



bis 28 Jahre ..... 438



Der Unterhaltsabsetzbetrag kann nur mit einer Steuererklärung (Arbeitnehmer-Erklärung oder Einkommensteuererklärung) beantragt werden.