Unternehmen bestellen online

Wie der deutsche Branchenverband Bitkom erklärte, können durch die möglichst vollständige Vernetzung die Kosten für die Lagerhaltung gering gehalten werden. Im Idealfall wird eine Bestellung ohne Verzögerung an das System des Lieferanten weitergeleitet. Im EU-Schnitt beträgt der BTB-Anteil (business to business) 39 Prozent.



Die Untersuchung von Bitkom beruht auf Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat für das Jahr 2007.