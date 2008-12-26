Unternehmen bestellen online

60 Prozent der deutschen Unternehmen kaufen die für die Produktion benötigten Materialien, Bauteile und Waren im Internet. In Österreich sind es 56 Prozent aller Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitern. Europäischer Spitzenreiter ist Schweden, wo 72 Prozent der Unternehmen ihren Bedarf online decken.
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Wie der deutsche Branchenverband Bitkom erklärte, können durch die möglichst vollständige Vernetzung die Kosten für die Lagerhaltung gering gehalten werden. Im Idealfall wird eine Bestellung ohne Verzögerung an das System des Lieferanten weitergeleitet. Im EU-Schnitt beträgt der BTB-Anteil (business to business) 39 Prozent.
Die Untersuchung von Bitkom beruht auf Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat für das Jahr 2007.