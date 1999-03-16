Unternehmen freut sich über 10,5% Umsatzsteigerung

Bei einem Umsatzplus von 10,5% auf 1,421 Mrd. Schilling stieg der Betriebserfolg um 10,6% auf 151,8 Mill. Schilling. Wegen der enttäuschenden Umsätze des Einzelhandels im Februar, die Wolford-Chef



Fritz Humer im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" auf das schlechte Wetter zurückführte, sieht das Management das 4. Quartal 1998/99 "nicht so optimistisch". Eine zweistellige Umsatzentwicklung



werde wohl ausbleiben, da das Prompt-order-Geschäft des Februar fehle.



Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) lag von Mai 1998 bis Ende Jänner 1999 mit 168,8 Mill. Schilling um 3,6% über dem entsprechenden Vorjahreswert. Per Ende Jänner 1999 beschäftigte



der Wolford-Konzern insgesamt 1.662 (1.554) Mitarbeiter.



Das Investitionsvolumen erhöhte sich um 53,8% auf 267,1 (173,7) Mill. Schilling, wobei 237,1 Mill. Schilling in Sachanlagen flossen. Ausgabenschwerpunkt sei nach wie vor die Fertigstellung des



Werksausbaus in Bregenz gewesen. Wie der Vorstand betonte, soll der Zeit- und Budgetplan dafür eingehalten werden.



Auch mit der angestrebten Aktiennotierung in Frankfurt stecke man derzeit fest, sagte Humer. Da im Gesetz keine Möglichkeit vorgegeben sei, den derzeitigen Börseplatz Wien zu verlassen, sei man an



die Wiener Börse gebunden.