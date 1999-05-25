Unternehmen ist reif für die Börse

Nähere Details, etwa zum Zeitpunkt oder zu den den Börsegang begleitenden Banken. wollte Rettberg nicht bekanntgeben. Er schloß allerdings eine Parallelnotiz am Frankfurter Neuen Markt



aus.



Im vergangenen Jahr ist Libro mit der Übernahme der Amadeus-Buchhandlungen zu einer Gruppe gewachsen und hat damit auch den Einstieg in den klassischen Buchhandel geschafft. Zudem hat sich die Buch-,



Papierwaren- und Tonträgerkette endgültig vom BML-Konzern abgenabelt. Einzig die EDV blieb im Billa-Konzern.



Die Umsatzerlöse der Gruppe stiegen im Geschäftsjahr 1998/99 (per Ende Februar) um 21% auf 4,3 Mrd. Schilling, auf Amadeus entfielen rund 500 Mill. Schilling. Das EGT erhöhte sich um 28% auf



171 Mill. Schilling. Aufgrund außerordentlicher Aufwendungen von 59 Mill. Schilling für die Bildung einer Rückstellung für die geplante Expansion in Deutschland ging das Jahresergebnis von



102 Mill. auf 68 Mill. Schilling zurück. In Deutschland setzte Libro an drei Standorten 24 Mill. Schilling um. Derzeit ist Libro dabei, weitere Flächen in Ballungszentren zu aquirieren, um Libromania-



Filialen zu errichten. Auch in Österreich wird weiter expandiert. Zudem will Libro den e-commerce-Markt erobern. Anfang Juni wird unter www.lion.cc ein umfassendes Internetangebot präsentiert.



Die Librodisk Handelsaktiengesellschaft gehört zu 100% der UD Beteiligungs- und Beratungs-AG, hinter der die börsenotierte Unternehmensinvest AG steht. Per Ende Februar 1999 gab es in Österreich 251



Filialen mit insgesamt fast 94.000 m².