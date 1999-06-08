Unternehmen machte Kunden um 16% reicher

Auf 50 Mrd. Schilling soll bis Ende dieses Jahres das von der Constantia Privatbank AG verwaltete Kundenvermögen anwachsen.
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Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Institut mit seiner Strategie einer "ganzheitlichen" Vermögensveranlagung, die nicht nur auf Wertpapiere, sondern auch auf Immobilien und steuerliche
Optimierung setzt, für die Kundschaft ein Plus von 16% auf 41,2 Mrd. Schilling, gab Vorstandschef Karl Petrikovics gestern, Montag, in der Bilanzpressekonferenz bekannt.
Der Rückgang des Betriebsergebnisses von 114,9 Mill. auf 63,7 Mill. Schilling wird vom Vorstand mit Einmalaufwendungen für ausscheidende Mitarbeiter und eine besonders vorsichtige Bewertungspolitik
begründet. Der Gewinn nach Steuern blieb mit 19,9 Mill. (nach 19,2 Mill.) Schilling beinahe unverändert.
Die Constantia Privatbank Kapitalanlage GmbH, die bis Ende April ein Volumen von 16,5 Mrd. Schilling erreichte, wird ihre Fondspalette neu strukturieren und von Länderfonds hin zu Branchenfonds
gehen, sagte Vorstand Norbert Gertner.
Seit 1. Juni wird das Vorstandsteam der Constantia Privatbank durch Karl Arco verstärkt. Arco war zuvor in der Creditanstalt tätig.