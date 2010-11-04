Untersuchung auf Olympisch

Das Ergebnis ist freilich recht dürftig. Besonders, dass der Sponsoring-Deal des Eislauf-Verbandes mit einem Pyeongchang-Sponsor zunächst einmal verschoben wird, kommt einer Farce gleich. Eine derartige Verschiebung hat etwas von einer Bankgarantie für ein späteres Sponsoring. Korruptionsbekämpfung ist ein ehrenwertes Ziel, wenn sie aber derart halbherzig durchgeführt wird, bestätigt sie nur den nebulösen Eindruck, den das IOC ohnehin oft genug vermittelt.