Unverhoffte Gelegenheit für Reformer

Nun kommt es darauf an, wie die Regierung reagiert. Innenpolitisch werden die Spielräume immer enger, denn die nächsten Wahlen rücken näher. Spätestens im November 2007 wird ein neues Parlament gewählt.



"Unser Stolz und eure Schande", lautete am Freitag die Schlagzeile der pro-europäischen Tageszeitung "Radikal". Dass die erste Verleihung eines Nobelpreises an einen Türken mit der Verabschiedung des von allen politischen Lagern in der Türkei als Provokation empfundenen Armenier-Gesetzes in Frankreich zusammenfiel, empfinden Reformer im Land als unverhoffte Gelegenheit. Von einem "Wendepunkt für den Ausbau der türkischen Demokratie", sprach der Leitartikler der Zeitung "Aksam". Nun könne die Türkei zeigen, dass sie "demokratischer als Frankreich" sei.

Gegen Paragraf 301

Besonders in der Streichung oder Nachbesserung des Strafrechtsparagrafen 301 sehen die pro-europäischen Kräfte in der Türkei eine Chance, ihr zuletzt von der EU heftig kritisiertes Land wieder nach vorne zu bringen. Das Gesetz verbietet die "Beleidigung des Türkentums" und brachte unter anderem auch Pamuk vor Gericht. Der türkische EU-Chefverhandler Ali Babacan hatte vor der französischen Entscheidung angedeutet, dass seine Regierung an einer Änderung des Gesetzes arbeitet.



Während die Bemühungen um einen neuen Demokratisierungsschub anlaufen, machen sich Vertreter der Armenier in der Türkei Sorgen, dass sie Opfer nationalistischer Attacken werden könnten. Der armenische Patriarch Mesrob bat die Behörden in Istanbul um besonderen Schutz für Kirchen und Schulen seiner Gemeinde. Das französische Gesetz sei Wasser auf die Mühlen der Extremisten, befürchtet er.