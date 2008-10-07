Unversöhnliche Fronten in Thailand: Tritt nun die Armee auf den Plan?

Tatsächlich wird die PPP von der Landbevölkerung unterstützt. Doch hat Thaksin während seiner Amtszeit von 2001 bis 2006 viele Sozialprogramme für diese durchgeführt und die verarmten Bevölkerungsteile ins Zentrum der Politik gerückt. Die PPP versprach, diesen Weg fortzusetzen.



Und sie hält den PAD-Unterstützern wiederum vor, dass es ihnen nur um die Bewahrung der eigenen Pfründe und Privilegien gehe. Denn die Anhänger der vom Pressemagnaten Sondhi Limthongkul gegründeten PAD rekrutieren sich aus hohen Beamten, Geschäftsleuten und Teilen der städtischen Mittelschicht.



Die Fronten scheinen unversöhnlich und haben sich mit dem blutigen Polizeieinsatz gegen PAD-Demonstranten weiter verhärtet. Nachdem es der Polizei nicht gelungen war, die Proteste einzudämmen, schickte nun das Militär Soldaten zur Unterstützung. Jetzt gehen in Bangkok Gerüchte um, dass die Armee - wie schon so oft in der thailändischen Geschichte - putschen könnte. Je unregierbarer das Land wird, desto größer wird jedenfalls die Wahrscheinlichkeit einer Machtergreifung durch das Militär.



Dies ist aber ohne die Zustimmung des gottgleich verehrten Königs Bhumibol Adulyadej unmöglich. Viel wird in den kommenden Tagen von der Reaktion des Monarchen abhängen. Den Putsch gegen Thaksin 2006 hatte er jedenfalls unterstützt.



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