Unwilliger Dialog zweier Atommächte

Die indische Außenstaatssekretärin Nirupama Rao erklärte, das Treffen sei der erste Schritt zur Vertrauensbildung gewesen. Es gebe jedoch keinen Plan, den Normalisierung-Dialog zwischen beiden Länder wieder aufzunehmen. Der Dialog war 2004 nach einem zehnjährigen blutigen Aufstand im dem von Indien verwalteten Kashmir gestartet worden mit dem Ziel, die Kashmir-Frage in Verhandlungen zu lösen. Pakistan und Indien haben seit ihrer Unabhängigkeit 1947 um die Aufteilung der Himalaya-Region bereits zwei Kriege geführt. Pakistans Gesprächsführer Salman Bashir erklärte, Indien und Pakistan müssten den Friedensprozess wieder aufnehmen.



Besonders die USA drängen Indien und Pakistan im Moment zur Fortführung der Gespräche, weil sie die Rivalität der beiden Länder in Afghanistan entschärfen wollen, die eine dauerhafte Stabilität am Hindukusch erschwert. Beide Länder führten in Afghanistan bereits einen Stellvertreterkrieg um die Vorherrschaft in der Region.



Indien verlangte bei dem Treffen erneut von Pakistan ein energischeres Vorgehen gegen Terror-Gruppen, die Indien bedrohen. Das Land ist verärgert darüber, dass Lashkar-e-Toiba weiterhin in Pakistan agieren kann. Hafiz Sayed, der Kopf der Organisation, tritt in Pakistan weiterhin in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Die Terrorgruppe hat sich im Kashmir-Konflikt ihre ersten Sporen als militante Organisation verdient.