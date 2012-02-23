Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Sportanwalt Christian Flick befürchtet einen "Tsunami": Nachdem die im Kartnig-Prozess mitangeklagten Ex-Sturm-Funktionäre wegen Beihilfe nicht rechtskräftig zu Millionenzahlungen verurteilt worden sind, müssten nun alle, die ein Amt in einem Verein antreten, eine juristische und wirtschaftliche Ausbildung absolvieren, meint Flick und fürchtet, dass sich das nicht mehr viele antun. Freilich: Die Strafen sind hart und Paragraphen nicht immer leicht zu verstehen. Doch ganz abgesehen von diesem Fall ist die Erkenntnis, dass Unwissenheit nicht vor Strafen schützt, nicht allzu neu. Ebenso wie dass Steuerhinterziehung und Betrug halt nicht legal sind. Ein Jus- und Wirtschaftsstudium sollte man dafür nun wirklich nicht brauchen.