Urananreicherung in vollem Gange

Die Gespräche mit Russland über einen Kompromissvorschlag sollen am kommenden Montag in Moskau stattfinden, kündigte Vaidi an. Dabei geht es um die Urananreicherung in einem iranisch-russischen Gemeinschaftsunternehmen auf russischem Boden. Ursprünglich wären diese Verhandlungen für Donnerstag angesetzt, wurden von Teheran aber verschoben.



Irans Außenminister Manuchehr Mottaki stellte klar, dass das russische Angebot nur ein "Zusatz" sein könne. Sein Land wolle weitere Atomkraftwerke bauen, betonte er bei einem Besuch im nördlichen Nachbarstaat Armenien. "Wir hoffen, dass wir sie selbst mit nuklearem Brennstoff versorgen werden", sagte Mottaki in Erewan, der Hauptstadt der früheren Sowjetrepublik.



Deutschland mahnt zur Diplomatie



Unterdessen hat der Staatssekretär im deutschen Außenamt, Gernot Erler, dazu aufgerufen, im Atomstreit alle diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen. "Über die Dinge, die dann zu machen sind, wenn das tatsächlich wirklich völlig scheitert, muss man dann reden, wenn es soweit ist". Auf die Frage nach militärischen Optionen antwortete er: "Es wäre verkehrt, jetzt im Augenblick darüber irgendwelche Diskussionen zu führen."