Urlaube im Griff

(ja) Urlaubsanträge und Bewilligungen laufen damit ebenso über das Outlook der Benutzer wie die Auswahl von Vertretungen und die Urlaubsabrechnung. Dabei ist das System nicht an starre Zeiträume gebunden. Jahresurlaub, Kurzurlaub, halbe Tage oder stundenweise Freizeiten lassen sich sowohl für einzelne Anwender wie global definieren. Auf Wunsch kann für jeden Antrag ein automatischer Termin (unter Vorbehalt) erstellt werden.



Der Ressourcenplanung hilft die statistische Auswertung und die Anzeige von Resturlauben. Für den internationalen Einsatz ist das System mehrsprachig ausgelegt und kann sämtliche Informationen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch verwalten.



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